WP: Трамп и Харрис продолжают идти практически вничью в колеблющихся штатах

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За две недели до выборов в США кандидаты на должность лидера страны Камала Харрис и Дональд Трамп продолжают набирать практически одинаковое количество процентов поддержки от населения семи штатов, которые считаются ключевыми для победы, выяснили аналитики газеты Washington Post.

В опросе издания приняли участие более 5 000 избирателей. 47% респондентов точно или вероятно поддержат кандидата от демократов Харрис и столько же выберут кандидата от республиканцев Трампа.

Опрос среди вероятных избирателей показал, что 49% поддерживают Харрис, а 48% – Трампа. Однако если уровень поддержки Трампа не изменился с весны, то доверие избирателей к Харрис опережает своего предшественника Джо Байдена на 6%.

Трамп лидирует в Аризоне, где его преимущество составляет 6% среди зарегистрированных избирателей. Однако среди вероятных избирателей преимущество сокращается на 3%. В Северной Каролине преимущество Трампа в 4% среди зарегистрированных избирателей сокращается до 3% среди вероятных избирателей.

У Харрис самое большое преимущество (6%) в штате Джорджия среди зарегистрированных избирателей и 4% среди вероятных избирателей. Также ее преимущество в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине находится в пределах погрешности 4,5%. В Неваде у Трампа и Харрис уровень поддержки примерно одинаковый.

Ранее Харрис обходила Трампа в трех колеблющихся штатах. Из 1 800 избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине ее готовы были поддержать 53% респондентов в Мичигане, а Трампа только 45%. В Пенсильвании опрос показывал ничью, однако, если респондентам предлагали выбрать не только из двух кандидатов, но добавляли третьего, перевес шел в пользу Харрис.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, так как действующий лидер США Байден отказался от переизбрания.