Bullfinch Group: Харрис обошла Трампа в трех колеблющихся штатах

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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обходит кандидата от республиканцев Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах. Об этом говорят данные опроса Bullfinch Group.

Опрос проводился с 11 по 17 октября среди 1 800 избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. По его результатам, Харрис готовы поддержать 53% респондентов в Мичигане, а Трампа только 45%. При этом в Висконсине Харрис обходит конкурента лишь на 3 процентных пункта.

В Пенсильвании опрос показывает ничью, однако если респондентам предлагают выбрать не только из двух кандидатов, но добавляют третьего, перевес идет в пользу Харрис.

Между тем американские букмекеры предсказывают победу Трампа на выборах. Сумма ставок, принятых накануне выборов в США, уже составила больше миллиарда долларов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.