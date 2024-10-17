В штабе Трампа заявили, что Харрис не смогла ответить на вопросы в интервью Fox News

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Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис не ответила ни на один вопрос в интервью Fox News. Такое заявление сделали в штабе ее оппонента Дональда Трампа, передает РИА Новости.

"Камала злилась, защищалась и в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы", – заявили там.

В штабе Трампа также обратили внимание, что Харрис не смогла прямо ответить ни на один вопрос интервьюера, а вся ее кампания основана "на лжи о президенте Трампе".

Харрис дала интервью телеканалу Fox News 17 сентября. Так, в частности, она заявила, что ее руководство страной в случае победы на выборах будет отличаться от правления Джо Байдена.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

