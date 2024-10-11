Песков заявил, что Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах

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Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, поскольку эта страна является недружественным государством для российской стороны. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на комментарий пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее Песков сообщил, что дела США не находятся в приоритете у Владимира Путина, так как для него важнее забота о россиянах и стране. Однако тогда он отметил, что Кремль собирается поддерживать Камалу Харрис в предвыборной гонке.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что в период проведения выборов в США Россия может только наблюдать за процессом.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

