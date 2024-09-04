Песков заявил, что дело России заключается в наблюдении за выборами в США

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Дело России в период проведения выборов президента США заключается в наблюдении за происходящим процессом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые он сделал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия не планирует вмешиваться в выборы президента США. Он подчеркнул, что победит тот кандидат, которого выберет американский народ.

Также Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для возобновления совместной работы с властями США.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии США по итогам формального голосования официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны на общенациональном съезде в Чикаго.

Главным соперником Харрис в президентской гонке является кандидат от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп, так как независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа. Как отметил политик, одной из причин такого решения стала готовность экс-главы государства к переговорам с Владимиром Путиным по украинскому кризису.

