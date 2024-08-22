Трамп победил Харрис в голосовании Маска в соцсети Х

Фото: AP Photo/Julia Nikhinson

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп победил свою соперницу от демократов, вице-президента США Камалу Харрис в вымышленных "президентских выборах", которые устроил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Предприниматель опубликовал голосование, в котором предложил пользователям соцсети выбрать одну из двух кандидатур – Трампа или Харрис.

"По просьбе многих людей, мы проводим супер ненаучный опрос. За кого вы будете голосовать?" – написал Маск в публикации.

По итогам голосования "победил" Дональд Трамп, заручившись поддержкой 73,2% пользователей, тогда как за Харрис проголосовали лишь 26,8% опрошенных.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Харрис была официально утверждена кандидатом от Демократической партии на пост президента США во время съезда партии в Чикаго. Трамп, в свою очередь, также объявил о своем согласии баллотироваться на пост президента США от республиканцев на съезде фракции в Милуоки.

Бывший глава Белого дома пообещал одержать невероятную победу, добавив, что после его переизбрания наступит "эпоха мира и процветания".