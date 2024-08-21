Трамп заявил, что готов взять Кеннеди-младшего в свою администрацию

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что готов предложить независимому кандидату Роберту Кеннеди – младшему пост в своей администрации в случае победы на выборах. Об этом он сообщил в интервью CNN.

"Он мне нравится, и я его уважаю. Он блестящий парень, очень умный парень. Я знаю его очень давно. Я не знал, что он думает о выходе (из предвыборной гонки. – Прим. ред.), но если это так, то, конечно, я буду открыт для этого", – сообщил Трамп.

Экс-президент США также признался, что был бы рад поддержке со стороны Кеннеди.

По информации американских СМИ, Роберт Кеннеди – младший хотел встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, чтобы получить должность в администрации в случае ее победы на выборах.

Так, на встрече с вице-президентом Кеннеди-младший хотел поговорить по поводу своего выхода из предвыборной гонки и возможной поддержки в дальнейшем кандидатуры Харрис в обмен на должность в ее администрации. Однако та проигнорировала встречу с политиком.