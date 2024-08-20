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20 августа, 07:44

Политика

Илон Маск ответил на предложение Дональда Трампа войти в его администрацию

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск отреагировал на предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа войти в его администрацию в случае победы экс-президента на предстоящих выборах.

"Я готов служить", – написал Маск на своей странице в соцсети X.

Он также прикрепил к публикации сгенерированное нейросетью фото, в котором Маск стоит у трибуны в должности главы "департамента эффективности госуправления" (сокращенно – DOGE).

Ранее Трамп сообщил, что планирует предложить Маску место в своей администрации в случае переизбрания. По мнению Трампа, предприниматель сможет занять место советника президента либо стать членом кабинета министров.

Маск неоднократно выступал с критикой в отношении политики кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, называя ее марионеткой под управлением Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. Он также выразил мнение, что идеология Харрис ведет к вымиранию человечества.

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