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29 июля, 05:58

Политика

Илон Маск заявил, что идеология Харрис предполагает вымирание человечества

Фото: ТАСС/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER

Идеология вице-президента США Камалы Харрис ведет к вымиранию человечества. Такое мнение выразил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Он прокомментировал заявление Харрис, которая та сделала, выступая в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Вице-президент США обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата и заявила, что из-за этой проблемы молодежь сомневается в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.

"Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине – "тревожность из-за климата" <...> Это страх перед будущим и неизвестностью – есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома", – заявляла она.

Маск же обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество.

"Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!" – отметил он.

Ранее Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Сороса. Таким образом он прокомментировал совместное фото Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, с Харрис и сообщение о его поддержке в адрес кандидатуры вице-президента Штатов в рамках президентской гонки. Он также назвал ее "более послушной куклой" по сравнению с действующим президентом США Джо Байденом.

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