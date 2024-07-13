Bloomberg: Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

"Маск сделал пожертвование в ... комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам агентства, она значительна.

Ранее Маск заявил, что интернет-мемы стали главными победителями в ходе дебатов президента США Джо Байдена с Трампом. Он также выразил мнение, что мероприятие стало "подготовкой к замене" действующего президента как кандидата от Демократической партии.