Маск: интернет-мемы стали победителя дебатов между Трампом и Байденом

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Интернет-мемы стали главными победителями в ходе дебатов президента США Джо Байдена с бывшим лидером страны Дональдом Трампом, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, передает News.ru.

Он также выразил мнение, что мероприятие стало "подготовкой к замене" действующего президента как кандидата от Демократической партии.

В свою очередь, кандидат политических наук, американист Юлия Богуславская заявила о полном отсутствии эмпатии у участников.

"Задают простой вопрос: дорого детей содержать в Соединенных Штатах Америки, что делать? И оба начинают говорить про то, кто худший президент в истории Соединенных Штатов", – сказала она в эфире радио Sputnik .

Также она отметила, что Трамп смотрелся выигрышнее, чем Байден, и реагировал более динамично. Помимо этого, эксперт считает, что мероприятие было своего рода проверкой для действующего главы США, чтобы доказать, что он дееспособен.

"Действительно, речь (Джо Байдена. – Прим. ред.) начинала сбиваться, где-то он начинал говорить невнятно. У меня складывалось впечатление, что Трамп сосредоточен, сконцентрирован на происходящем, в то время как Байден периодически, знаете, такой взгляд в пустоту, какая-то дезориентированность", – добавила Богуславская.

При этом директор Института политических исследований Сергей Марков уточнил, что июнь был не случайно выбран для дебатов. Он считает, что демократы специально просили провести их именно в этом месяце, чтобы успеть заменить Байдена.

На съезде Демпартии, который состоится в конце августа, они выдвинут нового кандидата, однако для этого Байден должен сам согласиться и подать в отставку, подчеркнул Марков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Поэтому многие просят его семью и друзей оказать давление на президента США, чтобы он выбыл из гонки. Главным в этих дебатах было – увидеть физическое состояние Байдена", – пояснил эксперт.

По словам Маркова, замену Байдену могли бы составить отказывающаяся от этого жена бывшего президента Мишель Обама или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.



Дебаты Байдена и Трампа прошли 28 июня. По правилам микрофоны участников были выключены до тех пор, пока они не начали говорить. Это было сделано для того, чтобы они не имели возможности перебивать друг друга. Участникам также было запрещено приносить с собой заготовленные тексты и другой реквизит, в студии им выдали блокноты, ручки и бутылку воды.

В ходе мероприятия оба участника обменялись публичными оскорблениями. Например, Трамп назвал своего оппонента неудачником и лузером, а Байден заявил о низких моральных качествах бывшего лидера США.

