Байден и Трамп обменялись оскорблениями на публичных дебатах

Фото: ASSOCIATED PRESS/Gerald Herbert

Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом позволил себе публичное оскорбление, назвав своего оппонента неудачником и лузером. Трансляцию дебатов ведет телеканал CNN.

Кроме того, Байден заявил о низких моральных качествах Трампа.

"Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой в ночь, когда ваша жена была беременна? О чем вы говорите? У вас мораль как у бродячего кота", – заявил он.

В свою очередь, Трамп назвал Байдена преступником, заявив, что тот рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером после того, как покинет офис. Кроме того, бывший глава Белого дома выразил мнение, что нынешний президент подкуплен Китаем.

"Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая", – высказался Трамп.

Оба политика в ходе дебатов также неоднократно называли своего оппонента "худшим президентом в истории США".

Байден рассказал, что лидеры международного сообщества потребовали от него не допустить на выборах главы государства США в 2024 году победы Трампа. По его словам, экс-глава страны вызывает возмущение из-за того, что он "отошел" от НАТО и якобы позволял РФ "делать все, что она хочет".

Трамп, в свою очередь, заявлял, что США столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок, но пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.