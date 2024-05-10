10 мая, 03:49Политика
Байден заявил, что готов к дебатам с Трампом
Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO
Президент США Джо Байден подтвердил, что готов к дебатам с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом в рамках нынешней президентской гонки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.
"Организуйте их", – заявил Байден.
Трамп, в свою очередь, также предлагал Байдену устроить дебаты.
Ранее Байден рассказал, что лидеры международного сообщества потребовали от него не допустить на выборах главы государства США в 2024 году победы Трампа. По его словам, экс-глава страны вызывает возмущение из-за того, что он "отошел" от НАТО и якобы позволял РФ "делать все, что она хочет".
Трамп, в свою очередь, заявлял, что США столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок, но пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.
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