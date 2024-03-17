Трамп заявил, что США ждет "кровавая баня" в случае его поражения на выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Америка столкнется с "кровавой баней", если он не одержит верх на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

"Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны", – сказал Трамп перед своими сторонниками в штате Огайо.

Он также заявил, что раньше называл президентские выборы 2016 года в США "самым важным голосованием", но теперь считает, что выборы в 2024 году превосходят их по значимости.

По его словам, Америка сейчас переживает упадок. Трамп пообещал, что сможет все изменить и снова сделать США великой страной.

Ранее сообщалось о победе Трампа на первичных выборах республиканцев в американских штатах Вирджиния, Вермонт и Северная Каролина. Затем стало известно, что он лидирует на праймериз еще в восьми штатах.



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