Политолог объяснил поражение Трампа на праймериз в Вашингтоне

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Дональд Трамп уступил победу на праймериз в Вашингтоне кандидату на пост президента США от республиканцев Никки Хейли из-за особенностей электората, считает политолог Алексей Макаркин. Об этом сообщает News.ru.

"Трамписты проводят там агрессивную кампанию и даже угрожают лоббистам, что если они не будут голосовать за Трампа, то, став президентом, он не будет с ними общаться. Это своего рода шантаж. Там очень мало электората Трампа, ни "синих воротничков", ни жителей американских глубинок", – объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что Вашингтон является той частью Штатов, которую сторонники Трампа не любят. При этом политолог считает, что бывший американский лидер может использовать результаты голосования в этом штате в свою пользу, указав на то, что за него "голосует обычный рабочий, а неприятные люди – за Хейли".

Ранее Трамп одержал победу на партийном голосовании в американском штате Айдахо с результатом почти 85% голосов. До этого в Миссури он набрал все 100% голосов, а в Мичигане – почти 98%.

В свою очередь, Хейли победила на праймериз в округе Колумбия. При этом Трамп назвал этот округ "болотом".



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