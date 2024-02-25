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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине. Об этом сообщает Washington Post.

"Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина", – заявил Трамп на мероприятии со сторонниками.

За республиканскую номинацию на проходящих в Южной Каролине праймериз борются Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли, которая была в штате губернатором.

"Победа ознаменовала собой еще одно успешное выступление Трампа <…>. Это был удар для Хейли, которая никогда не проигрывала в своем родном штате", – указано в сообщении.

До этого Трамп объявил о своей победе на первичных выборах республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Он также выразил уверенность в своей победе на выборах президента в ноябре. Хейли, в свою очередь, признала свое поражение и поздравила победителя.

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