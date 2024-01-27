Суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить 83,3 млн долларов писательнице Кэрролл

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Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвиняющей бывшего лидера США в домогательствах и клевете. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэррол 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", – указано в сообщении.

Трамп назвал решение суда абсолютно нелепым и выразил несогласие с вердиктом, сообщив, что подаст аппеляцию. Бывший лидер США также заявил, что на него идет "охота на ведьм" со стороны действующего президента Джо Байдена.

По словам Трампа, он не насиловал писательницу и не делал с ней и ничего другого.

Ранее стало известно, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году, что не дает ему права баллотироваться на пост президента.

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