В штате Мэн отстранили Трампа от участия в праймериз в 2024 году

Фото: 123RF/palinchak

Бывший президент США Дональд Трамп не будет допущен к участию в праймериз (местные предварительные выборы) в штате Мэн. Такое заявление сделала госсекретарь штата Шенна Белоуз.

"Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции", – приводит ее слова РИА Новости.

Данная поправка указывает, что ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США, если после присяги оно принимало участие в мятеже против страны.

Белоуз заявила, что в своем решении она руководствовалась представленными доказательствами того, что штурм Капитолия в январе 2021 года произошел якобы "с ведома, по указанию и при поддержке" Трампа. Госсекретарь подчеркнула, что конституция Штатов "не терпит посягательств на основы нашего правительства".

Представитель избирательной кампании Трампа уже сообщил, что данное решение будет обжаловано.

"Госсекретарь штата Мэн <...> решила вмешаться в президентские выборы от имени <...> (президента США. – Прим. ред.) Джо Байдена", – отметили в штабе экс-президента.

Там также заявили, что американцы являются свидетелями того, как у них пытаются украсть результаты выборов и лишить их избирательных прав.

Байден ранее назвал Дональда Трампа мятежником за то, что тот якобы поддержал штурм конгресса США в январе 2021 года. До этого глава Белого дома заявил, что возможная победа Трампа на президентских выборах в США несет множество угроз – от права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире.

Иски с требованием не допустить Трампа к выборам поступили в суды 16 американских штатов.



Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей