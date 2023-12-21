Байден назвал Трампа мятежником за поддержку штурма конгресса в 2021 году

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа мятежником за то, что тот якобы поддержал штурм конгресса США в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Байдена.

Американский лидер отказался комментировать решение Верховного суда Колорадо о запрете Трампу на участие в местных выборах на выдвижение в качестве кандидата в президенты страны от республиканцев.

Ранее сообщалось, что подобное решение Верховный суд штата Колорадо объяснил 3-м разделом 14-й поправки к Конституции США, согласно которой запрещается занимать высшую госдолжность лицам, участвовавшим в мятеже.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал нынешний глава государства Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

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