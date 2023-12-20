Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах

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Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу принимать участие в местных выборах претендентов от республиканцев на выдвижение кандидатом на пост главы Белого дома в 2024 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующий электронную базу инстанции.

Данное решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к Конституции США, согласно которой запрещается занимать высшую госдолжность лицам, участвовавшим в мятеже.

Ранее действующий лидер США Джо Байден заявил, что возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США несет множество угроз для Америки – от права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Штатов в мире.

До этого суд округа Колумбия отклонил ходатайство Дональда Трампа о прекращении уголовного дела после штурма Капитолия в 2021 году, которое политик подал на основании имевшегося у него президентского иммунитета.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей