Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 05:35

Политика

Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия

Фото: 123RF/americanspirit

Суд округа Колумбия отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела после штурма Капитолия в 2021 году, которое политик подал на основании имевшегося у него президентского иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные документы.

Бывший президент США Трамп, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на своем конституционном праве. Суд отклонил оба ходатайства, сообщается в документах размещенных в электронной базе данных суда.

Ранее суд штата Колорадо постановил, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году, при этом не нарушил присягу, поэтому может быть допущен к предстоящим выборам в США.

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика