Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия

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Суд округа Колумбия отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела после штурма Капитолия в 2021 году, которое политик подал на основании имевшегося у него президентского иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные документы.

Бывший президент США Трамп, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на своем конституционном праве. Суд отклонил оба ходатайства, сообщается в документах размещенных в электронной базе данных суда.

Ранее суд штата Колорадо постановил, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году, при этом не нарушил присягу, поэтому может быть допущен к предстоящим выборам в США.