Суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году, несмотря на штурм Капитолия – СМИ

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Суд штата Колорадо постановил, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году, при этом не нарушил присягу, поэтому может быть допущен к предстоящим выборам в США, сообщает Associated Press.

В своем постановлении судья пришла к выводу, что 6 января 2021 года Трамп действовал с конкретным намерением спровоцировать политическое насилие и направить его на Капитолий, чтобы остановить передачу власти президенту США Джо Байдену.

При этом она подчеркнула, что существуют убедительные аргументы с обеих сторон относительно того, следует ли включать президентов в число тех, кому может быть запрещено занимать государственные должности. Таким образом, Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов штата Колорадо.

До этого аналогичные решения приняли суды в нескольких других штата. До сих пор политика не исключили ни из одного избирательного бюллетеня.

Ранее Трамп опережает Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести "колеблющихся" важнейших штатов. Байден уступает Трампу от 3 до 10 процентных пунктов среди избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Байден же обгоняет Трампа на 2 процентных пункта в Висконсине.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей