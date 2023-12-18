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01:21

Политика

Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке и Украине грозит катастрофой по вине США

Фото: ТАСС/AP/Reba Saldanha

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты позволили ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля. Об этом он написал на своей странице Truth Social.

"Соединенные Штаты позволили [ситуации на] Ближнем Востоке полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и все это в наших силах остановить. [Это] может привести к катастрофе, если не подойти к делу с силой и точностью", – высказал свое мнение бывший президент.

Трамп также отметил, что данное утверждение подходит и к конфликту на Украине, " возможно, даже и в большей степени".

Ранее экс-президент процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы показать, что демократия в Штатах находится в опасности. Политик вспомнил заявление российского президента о том, что происходящее с Трампом является преследованием по политическим мотивам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США. Таким образом он прокомментировал факт, что США единственные наложили вето на проект резолюции в СБ ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

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