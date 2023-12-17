Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина

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Экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы показать, что демократия в Штатах находится в опасности. Об этом он заявил на митинге сторонников, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума прокомментировал судебное преследование экс-президента США.

"Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии", – сказал он.

Путин также отметил, что происходящее с Трампом является преследованием по политическим мотивам.

"Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии". Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу", – заявил Трамп.

В августе большое жюри в штате Джорджия также предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Позднее политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов. Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента".

Рассмотрение дела Трампа о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года