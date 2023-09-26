Суд в США признал Трампа виновным в мошенничестве

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Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа и его компанию Trump Organization виновными в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генпрокурора штата Летиции Джеймс, которая обвиняет Трампа в незаконном завышении своих активов и чистой стоимости.

В августе большое жюри в штате Джорджия также предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Позднее политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов. Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента".

Рассмотрение дела Трампа о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года