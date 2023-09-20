Суд в Делавэре вызвал Хантера Байдена на заседание 26 сентября

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Суд в штате Делавэр потребовал от сына президента США Хантера Байдена лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия 26 сентября. Об этом со ссылкой на постановление инстанции сообщает РИА Новости.

"Явка для проведения предварительного слушания назначена на 10:00 26 сентября", – указано в сообщении.

Суд отказал Байдену-младшему в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, чтобы избежать особого отношения. В постановлении подчеркнули, что любой другой обвиняемый должен был бы явиться лично, и в этом случае произойдет то же самое.

Сыну президента США предъявляют три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. Так, следствие утверждает, что он предоставил неверные данные при покупке пистолета в 2018 году, отрицая, что употребляет наркотики.

За все обвинения ему грозит штраф в 750 тысяч долларов и до 25 лет тюрьмы. Байден-младший стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден подал в суд на налоговую службу США. Он обвинил ее в неспособности защитить его персональные данные, так как сотрудники налоговой службы выступали с публичными заявлениями, давали интервью прессе и показания конгрессу.

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