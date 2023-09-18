Сын Байдена подал в суд на американскую налоговую службу за раскрытие его данных

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Сын американского лидера Хантер Байден подал в суд на налоговую службу США. Он обвинил ее в неспособности защитить его персональные данные, пишет РИА Новости.

Иск был подан в федеральный суд по столичному округу Колумбия. Основанием для него стали действия сотрудников налоговой службы Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, которые выступали с публичными заявлениями, давали интервью прессе и показания конгрессу.

Претензии Байдена-младшего состоят в том, что ведомство преднамеренно не приняло административных, технических и физических мер для обеспечения конфиденциальности его персональных данных. Уточняется, что перечень требований включает тысячу долларов компенсации за каждый случай несанкционированного раскрытия информации.

14 сентября сыну президента США были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хантера обвинили в том, что в 2018 году он, планируя купить револьвер Colt Cobra, солгал продавцу, что не употребляет наркотические вещества.

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