Большое жюри в США предъявило обвинения Трампу по делу о вмешательстве в выборы

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Большое жюри в штате Джорджия в США предъявило обвинения бывшему американскому президенту Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на президентские выборы в стране в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обвинительное заключение.

Обвинения в отношении Трампа включают 13 пунктов, среди них нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов и прочие.

Кроме самого Трампа, обвинения также выдвинуты против его бывшего адвоката Руди Джулиани и экс-сотрудника Белого дома Марка Медоуза. Всего ответчиками по этому делу выступают 19 лиц, включая бывшего главу Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году.

В частности, он возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Трамп заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.

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