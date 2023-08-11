Минюст США сообщил о выведении дела Хантера Байдена на уровень спецпрокурора

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Расследование дела сына американского лидера Джо Байдена Хантера выведено на уровень спецпрокурора. Такое заявление сделал министр юстиции Соединенных Штатов Меррик Гарланд.

За расследование отвечает прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс.

"Во вторник на этой неделе господин Уайсс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность", – передает ТАСС словам Гарланда.

Он рассказал, что просьба Уайсса была удовлетворена, поскольку она отвечала интересам общественности.

Ранее СМИ писали, что сделка между Хантером Байденом и прокуратурой США сорвалась. Обе стороны, принимающие участие в судебном процессе, заявили, что сделки о признании вины больше нет, так как суд выразил несогласие с условиями, которые были поставлены во время договора сторон.

До этого сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по трем пунктам обвинения властей США в рамках сделки, заключенной с прокуратурой.

Отмечается, что он признался в своей виновности по двум налоговым правонарушениям и согласился с обвинениями, связанными с хранением оружия.

В мае конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников, часть средств поступала через счета Хантера Байдена.



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