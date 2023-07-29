Сына президента Колумбии задержали по подозрению в отмывании денег

Фото: ТАСС/Zuma/Cristian Bayona

Cтаршего сына президента Колумбии Густаво Петро и его бывшую жену задержали по делу об отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом сообщил колумбийский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Прокуратура задержала моего сына Николаса и его бывшую жену Дэйс. Как человеку и отцу мне больно наблюдать такое саморазрушение и то, как один из моих сыновей попадет в тюрьму. Как президент страны я предоставляю прокуратуре все необходимые гарантии со своей стороны в соответствии с законом", – написал Петро.

Президент пообещал не вмешиваться в процесс и не оказывать давление на органы правосудия.

Генеральная прокуратура Колумбии, в свою очередь, сообщила, что сын Петро был задержан по подозрению в "отмывании денег и незаконном обогащении", а его бывшая жена Дэйсурис Васкес – по подозрению в "отмывании денег и незаконном получении доступа к персональным данным".

Отмечается, что расследование против сына колумбийского лидера началось после интервью Дэйсурис Васкес, в котором она рассказала о якобы получении Петро-младшим денег от наркоторговцев на предвыборную кампанию своего отца. При этом Генпрокуратура считает, что деньги оставались у сына действующего президента.

После выхода интервью президент попросил надзорное ведомство провести расследование в отношении своего сына.

Ранее стало известно о срыве следственной сделки между американской прокуратурой и сыном президента США Джо Байдена Хантером. По данным представителей обвинения и защиты, суд не согласился с условиями, которые были поставлены во время договора сторон.

До этого в СМИ сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по трем пунктам обвинения властей США в рамках сделки, заключенной с прокуратурой.

Сын американского лидера признал вину по двум налоговым правонарушениям и обвинению, которое связано с хранением оружия.

Хантера Байдена обвинили в получении взяток на 17 млн долларов