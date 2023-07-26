Сделка между Хантером Байденом и прокуратурой США сорвалась – СМИ

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Сделка с прокуратурой о признании сыном президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантером вины в суде по делу о налоговых правонарушениях не состоится. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей обвинения и защиты.

Отмечается, что обе стороны, принимающие участие в судебном процессе, заявили, что сделки о признании вины Хантером Байденом больше нет, так как суд выразил несогласие с условиями, которые были поставлены во время договора сторон.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по трем пунктам обвинения властей США в рамках сделки, заключенной с прокуратурой.

Отмечается, что он признался в своей виновности по двум налоговым правонарушениям и согласился с обвинениями, связанными с хранением оружия.

В мае конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников, часть средств поступала через счета Хантера Байдена.

Семья Байдена получала деньги в период, когда Джо занимал должность вице-президента США. Всего участие в махинациях принимали девять членов его семьи. В то же время их доверенные лица создали сеть из более чем 20 компаний.



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