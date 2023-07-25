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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти поддержал идею импичмента президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру Байдену для расследования причастности к коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как конгресс может это сделать, – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию", – заявил спикер палаты представителей.

Маккарти добавил, что данная процедура позволит расширить возможности законодательного органа Штатов в области сбора данных, которые нужны для расследования в отношении американского президента.

Ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что Байдена необходимо отстранить от должности президента за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение беззаконной прокси-войны против России.

Позже Янг сообщил, что отставка Байдена может стать решением всех мировых проблем. Политик предлагает инициировать импичмент Байдена и его команды по обеспечению нацбезопасности.

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