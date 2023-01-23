В США заявили, что отставка Байдена решит все проблемы человечества

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Отставка президента Соединенных Штатов Джо Байдена может стать решением всех мировых проблем, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

В своем Twitter он написал, что если его кто-то спросит, что нужно делать в "этой ужасной ситуации", то он всегда будет предлагать инициировать импичмент Байдена и его команды по обеспечению нацбезопасности, передает РИА Новости.

Политик уверен, что отставка американского лидера станет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество.

Ранее Янг заявлял, что Байдена необходимо отстранить от должности за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение беззаконной прокси-войны против России.

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