Действующий президент США Джо Байден собрался на второй срок: намерения американского лидера подтвердили в Белом доме. Заявление прозвучало на фоне стремительно падающих рейтингов Байдена и нарастающих экономических проблем. Разбираемся, удастся ли нынешнему президенту продлить свои полномочия или он не дотянет даже до конца текущего срока.

Мечты и реальность

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Планы Байдена идти на второй срок подтвердила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, возраст 79-летнего политика не является для этого препятствием. Сам президент сконцентрирован на работе, чтобы улучшить жизнь американцев, заявила представитель Белого дома.





Карин Жан-Пьер официальный представитель Белого дома Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году… Все, что я могу сказать, что президент намерен делать то, что президент планирует делать.

Впервые Джо Байден заявил о намерении идти на второй срок в марте 2021-го, спустя два месяца после того, как начался первый. В ноябре 2021 года теперь уже бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что планы действующего американского лидера не изменились.

Следующие президентские выборы намечены на 5 ноября 2024 года. Если Байден действительно будет бороться за второй срок, через пару недель после голосования ему исполнится 82 года. При этом он уже является старейшим в истории американским лидером, вступив в должность в 78 лет.

Байден за последние месяцы растерял поддержку населения. По данным опроса Quinnipiac University, в начале июня рейтинг нынешнего президента упал до рекордно низких для него 33%. Недовольство президентом США высказали 55% опрошенных.

Большинство американцев обвиняют Байдена в провальной экономической политике. На фоне антироссийских санкций и нестабильной обстановки в мире цены на бензин и продукты в США бьют все рекорды. Из-за высокой инфляции эксперты даже заговорили о гибели "американской мечты". Байден сам признавался, что не верит в снижение стоимости товаров и бензина в ближайшее время.

Лично президент США и его администрация винят в ситуации с топливом и продовольствием Россию, называя взлет цен "налогом Путина". Кроме того, Байден назвал стремительную инфляцию побочным эффектом помощи Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посчитал попытки США оправдать взлет цен неубедительными.





Дмитрий Полянский первый зампостпреда РФ при ООН Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин.

Решения по поддержке Киева уже не раз вызывали беспокойство у американских аналитиков. По словам эксперта по геополитике Фрэнсиса Семпы, поставки вооружения Украины могут привести к непредсказуемым последствиям для международной безопасности.

Есть вопросы и к финансовой помощи: члены конгресса США потребовали от администрации Байдена детальный отчет о расходовании выделенных режиму Зеленского 40 миллиардов долларов. Журналисты The Wall Street Journail в опубликованном 13 июня материале пришли к выводу, что финансовая помощь Украине без должного надзора будет разворована. Отмечают эксперты и провальную внешнюю политику администрации Байдена из-за отказа многих стран присоединиться к давлению на Россию.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер констатирует, что сегодня страна еще более разобщена, чем в годы войны во Вьетнаме. Упорно ходят разговоры о досрочном уходе Джо Байдена с президентского поста. По версии американских СМИ, объявить импичмент ему могут республиканцы, чей рейтинг растет на фоне неудач демократов во главе с действующим главой Белого дома.

Второй шанс будет?

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что ждать от Байдена заявлений об отказе от второго срока не стоит. В этом случае президент стал бы "хромой уткой", потерявшей контроль над страной, отметил он. "А как союзники, другие страны посмотрели бы на это? Что толку вести переговоры, принимать решения, если он уйдет, а кто придет – неизвестно. Все эти заявления "остается – уходит" для красного словца и не имеют большого значения", – сказал эксперт.

Республиканцы в конечном счете могут затеять импичмент Байдена, но только чтобы устроить политическую кампанию против демократов перед президентскими выборами в 2024 году, поделился политолог. Если процедуру удастся реализовать, полномочия до выборов перейдут к вице-президенту Камале Харрис, чей рейтинг даже хуже действующего президента, указал он. Досрочное голосование по новому главе государства Конституцией страны не предусмотрено, подчеркнул Рогулев.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Один из главных минусов американской политической системы – в незыблемости сроков. Вот избрали на четыре года – терпи. Не позволяет политическая система других шагов.

"Конечно, выборы в конгресс никто не отменял, они пройдут по расписанию этой осенью. От расклада сил в конгрессе в дальнейшем будет зависеть, стоит ли Байдену подавать на второй срок или нет. Это же можно сказать и о других кандидатах", – отметил политолог.

В любом случае для Демократической партии президентские выборы 2024 года будут тяжелыми из-за раскола в их рядах, прогнозирует эксперт. Это приводит к тому, что возникают проблемы с выдвижением единого кандидата. Такой фактор усиливает позиции республиканцев на будущих выборах, так как их ряды в целом едины, заключил Рогулев.

Заявление о возможном втором сроке Байдена Белый дом сделал для того, чтобы воодушевить сторонников демократической партии, поделился мнением в беседе с Москвой 24 научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Важно дать понять, что у президента все под контролем и с его здоровьем все в порядке.

В то же время эксперт сомневается в перспективах нынешнего американского лидера на выборах в 2024 году. "Я всегда говорил о том, что это президент одного срока. И задача Байдена – заложить основу для победы на будущих выборах Камалы Харрис. Ее перспективы зависят оттого, насколько будет эффективным его президентство", – считает Блохин.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Второй срок? Все прекрасно видят и слышат, какие Байден делает заявления, как он путает собственных родственников и тому подобное. Демократическая партия в кризисе по целому ряду причин, одна из которых заключается в том, что президентство Байдена крайне неэффективно. Его критикуют со всех сторон.

С точки зрения демократов, чьи рейтинги падают из-за неудач Байдена, добиваться его смены на президентском посту нет никакого смысла, уверен эксперт. Это связано с тем, что действующий американский лидер идет в русле системной политики США. В то же время политолог не исключил, что Байдену придется досрочно сложить с себя полномочия из-за состояния здоровья. Тогда Камале Харрис придется приложить максимум усилий, чтобы убедить американцев в своих способностях, резюмировал Блохин.

