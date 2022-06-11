Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина" для американцев

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о "налоге Путина", который якобы платят американцы.

"Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин", – написал Полянский в Twitter.

Дипломат счел неубедительной попытку американского лидера переложить ответственность за инфляцию в Штатах на Россию.

Накануне, выступая с речью в Лос-Анджелесе, Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на бензин и продукты. Ранее в этот же день министерство труда США опубликовало отчет, согласно которому инфляция в стране ускорилась до 8,6% и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

До этого глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшей перспективе.

