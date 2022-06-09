Американский сенатор заявил, что в Луизиане выгоднее покупать кокаин, чем бензин

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Американский сенатор Джон Кеннеди раскритиковал президента США Джо Байдена за неспособность урегулировать ситуацию с растущими ценами на топливо.

В эфире телеканала Fox политик заявил, что в его родном штате Луизиана стоимость бензина настолько высока, что выгоднее закупаться кокаином.

"Будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду", – приводит его слова РИА Новости.

Накануне телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что "американская мечта" погибает из-за высокой инфляции. Он отметил, что цена галлона бензина увеличивается каждый день на 4–5%.

В начале июня Байден признал, что не верит в снижение стоимости бензина в Соединенных Штатах в ближайшее время. По словам американского лидера, то же самое касается и продуктов питания.

Ранее глава американской ассоциации нефти и газа Тим Стюарт заявил, что энергетический кризис, который сейчас переживают США, может стать самым сложным за последние 50 лет. Он отметил, что цены на дизельное топливо и бензин бьют рекорды, при этом запасы находятся на критически низком уровне.