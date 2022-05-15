В США заявили о худшем энергокризисе в стране за последние 50 лет

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Глава американской ассоциации нефти и газа Тим Стюарт заявил, что энергетический кризис, который сейчас переживают США, может стать самым сложным за последние 50 лет.
Он отметил, что цены на дизельное топливо и бензин бьют рекорды, при этом запасы находятся на критически низком уровне. Стюарт обвинил администрацию Соединенных Штатов в отсутствии стратегии по разрешению данной ситуации.
"Откровенно говоря, все действия, которые они предпринимают, контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить эту проблему", – сказал он в эфире телеканала Fox News.
По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, 14 мая стоимость бензина в Штатах в очередной раз обновила исторический максимум и достигла 4,452 доллара за галлон.
В начале апреля президент США Джо Байден назвал ситуацию с ценами на бензин на американских АЗС кризисной. Тогда он объявил, что ежедневно из резервов будут выкачивать 1 миллион баррелей в попытке стабилизировать ситуацию на рынке.
К топливному коллапсу привел отказ Белого дома от российской нефти. Соответствующий законы американский лидер подписал 9 апреля.
Цена дизельного топлива в США установила рекорд
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