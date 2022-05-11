В Швейцарии объяснили, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

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Нефтяное эмбарго может быть России на руку, поскольку позволит ей заработать на возросшей стоимости энергоносителей. Такое предположение сделал экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Геральд Хосп.
"Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго", – написал Хосп.
Он объяснил, что, даже если ограничения на поставки российской нефти в ЕС будут вводиться постепенно, рынок отреагирует ростом цен моментально, что усилит выгоды для РФ. При этом Китай и Индия от подобной ситуации выиграют, поскольку продолжат получать российские углеводороды по более низким ценам, заключил Хосп.
3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Европа планирует отказаться от российской нефти
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