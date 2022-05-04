ЕС хочет отказаться от импорта российской нефти за полгода – СМИ

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Шестой пакет санкций Евросоюза против РФ предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, новый пакет мер не затронет Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

Ранее сообщалось, что Болгария и Чехия решили запросить у Евросоюза исключение из эмбарго на импорт российской нефти. Ограничительные меры подразумевают исключение для Венгрии и Словакии. Для них допустимы закупки до 2023 года. К указанным странам решили присоединиться также Болгария и Чехия.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.

