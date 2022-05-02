В Германии заявили, что санкции с РФ снимут после согласия Украины

Фото: Lisi Niesner/Pool via AP

Запад снимет санкции с России только при соответствующем согласии Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Он подчеркнул, что западные страны стремятся к немедленному прекращению боевых действий на Украине и выводу российских войск.

Шольц отметил, что Москва не должна победить, а Киев проиграть.

"Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII–XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, – и пытается изменить это, используя оружие", – заявил Шольц.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая. Данный вопрос рассмотрят на заседании коллегии еврокомиссаров. После этого, отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, председатель представит дополнительную информацию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

