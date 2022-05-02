Еврокомиссия планирует обсудить шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая

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Еврокомиссия (ЕК) обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая. Рассмотрение новых ограничений пройдет на заседании коллегии еврокомиссаров. Об этом со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщает ТАСС.

"Завтра это будет темой очередного заседания коллегии ЕК, после чего, я уверена, председатель представит дополнительную информацию", – заявила Симсон.

В начале апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России, предусматривающий эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Также ЕС запретил российским судам заходы в порты стран, являющихся членами ЕС. Предусмотрены ограничения и для автотранспортных компаний России и Белоруссии. Им Евросоюз запретил осуществлять перевозки по всей своей территории.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.