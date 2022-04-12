Глава Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава немецкой химической компании Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг выразил мнение, что санкции против России являются бесполезными. Об этом сообщает RT.
"Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин", – заявил специалист.
При этом Айзенберг высказался против введения эмбарго на импорт энергоносителей из России. Он указал на то, что в таком случае могут оборваться производственные цепочки, что приведет к "фатальным экономическим и социальным последствиям".
Накануне сообщалось, что Евросоюз расширил ограничения на поставки в Россию оборудования для добычи нефти и производства сжиженного природного газа. Странам объединения запрещено продавать, передавать или содействовать покупке данных технологий в интересах РФ.
Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. В частности, им вводится запрет на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков. Ограничения вступят в силу с августа 2022 года.
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