Глава Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России

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Глава немецкой химической компании Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг выразил мнение, что санкции против России являются бесполезными. Об этом сообщает RT.

"Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин", – заявил специалист.

При этом Айзенберг высказался против введения эмбарго на импорт энергоносителей из России. Он указал на то, что в таком случае могут оборваться производственные цепочки, что приведет к "фатальным экономическим и социальным последствиям".

Накануне сообщалось, что Евросоюз расширил ограничения на поставки в Россию оборудования для добычи нефти и производства сжиженного природного газа. Странам объединения запрещено продавать, передавать или содействовать покупке данных технологий в интересах РФ.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. В частности, им вводится запрет на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков. Ограничения вступят в силу с августа 2022 года.

