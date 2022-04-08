Песков рассказал, что будет c российским углем после эмбарго ЕС

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Излишки угля, которые возникнут из-за введения Евросоюзом эмбарго на его импорт, будут направлены на рынки других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе, <...> будут переориентироваться на альтернативные рынки", – цитирует его "Интерфакс".
В пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, которое начнет действовать с августа 2022 года.
Санкции против РФ расширила и Япония. Как и ЕС, страна намерена постепенно снижать импорт угля из России, а затем и вовсе запретить его, чтобы уменьшить зависимость от энергоресурсов из России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций
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