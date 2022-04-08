Великобритания ввела персональные санкции против детей Путина и Лаврова

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МИД Великобритании ввел санкции против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, дочерей Владимира Путина, а также Екатерины Винокуровой, дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Образ жизни приближенных к Кремлю людей с сегодняшнего дня станет еще одной мишенью, так как Великобритания ввела санкции в отношении дочерей президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова", – говорится в сообщении.

Уточняется, что им будет запрещено посещать Великобританию, а их счета заморозят. В ведомстве также отметили, что реализация рестрикций осуществляется при взаимодействии с Соединенными Штатами.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В частности, в список подпали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК, а также глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков и другие. Под санкции также подпала Полина Ковалева, которую британский МИД называет падчерицей Сергея Лаврова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

