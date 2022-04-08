ЕС заморозил активы российских граждан на 30 млрд евро

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Евросоюз заморозил активы российских граждан на 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и дома, сообщает РИА Новости.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что об этом перед ЕК отчиталась половина стран ЕС.

Создана целевая группа по аресту и заморозке российских активов, которая в пятницу проведет встречу с представителями США и Украины.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР. Санкции предусматривают запрет на поездки в страны Европейского союза для физлиц и замораживание активов в ЕС как для физлиц, так и для организаций.

В Европейской комиссии поддержали обновленный санкционный список. Общее число физлиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составит 1 091 и 80.