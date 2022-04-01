Япония ввела санкции против четырех компаний из РФ и трех россиян

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Япония вводит санкции в отношении четырех организаций и трех физлиц из России якобы из-за нарушений санкционного режима в отношении КНДР.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте японского внешнеполитического ведомства. Под ограничения подпали компании "Апполон", "РК Бриз", "Зил – М" и "Парсек", а также россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар.

Кроме того, в перечень внесены шесть граждан Северной Кореи, проживающих в Китае и РФ. Указывается, что в отношении данных лиц будут применяться различные ограничения, включая заморозку банковских счетов и активов в случае их обнаружения в Японии.

Ранее Япония ввела новые санкции в отношении частных лиц и компаний из России из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.

До этого МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список попали 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.