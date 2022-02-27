Власти Японии заявили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

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Северная Корея в воскресенье, 27 февраля, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Японии.

Японская береговая охрана предостерегла суда от приближения к обломкам в случае их обнаружения.

Ранее КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что ракетный пуск Северной Кореи представляет угрозу для безопасности и мира в регионе. По словам политика, это также является серьезной проблемой для всего мирового сообщества.