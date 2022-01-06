КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты – СМИ

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Снаряд, который Северная Корея запустила накануне в сторону Восточного моря, оказался гиперзвуковой ракетой. Об этом этом в четверг, 6 января, сообщает агентство Yonhap.

"КНДР вчера произвела испытание гиперзвуковой ракеты. <...> Поразила цель на расстоянии 700 километров", – говорится в сообщении.

В среду, 5 января, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что ракетный пуск Северной Кореи представляет угрозу для безопасности и мира в регионе. По словам политика, это также является серьезной проблемой для всего мирового сообщества.

По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море вне исключительной экономической зоны.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытательный пуск новой зенитной ракеты, разработанной Академией военных наук. Запуск был произведен с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радиолокатора и проверки боевых характеристик ракеты.