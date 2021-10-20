Северная Корея подтвердила тестовый пуск баллистической ракеты с подлодки – СМИ

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Северная Корея подтвердила, что накануне произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки БРПЛ нового типа. Об этом в среду, 20 октября, сообщает агентство Yonhap.

"Академия обороны сообщила, что баллистическая ракета подводных лодок нового типа с внедрением многих передовых технологий управления и наведения <...> внесет большой вклад в развитие оборонных технологий страны", – говорится в сообщении из Пхеньяна.

Также отмечается, что первый пуск баллистической ракеты морского базирования КНДР успешно произвела пять лет назад.

Во вторник, 19 октября, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря в 10:17 по местному времени. Пострадавших в результате пуска ракет КНДР нет, ущерб также не зафиксирован.

Политик добавил, что власти Японии намерены провести приготовления к внештатным ситуациям, обеспечить своевременное информирование населения, а также гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспорта.