Власти Японии заявили, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет

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Фото: depositphotos/creisinger
Северная Корея во вторник, 19 октября, запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет", – приводит его слова ТАСС.
Уточняется, что пуск был осуществлен в 10:17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо.
Кисида сообщил, что пострадавших в результате пуска ракет КНДР нет, ущерб также не зафиксирован.
Политик добавил, что власти Японии намерены провести приготовление к внештатным ситуациям, обеспечить своевременное информирование населения, а также гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что Пхеньян провел на одном из полигонов страны испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".
В КНДР тогда заявили, что разработка этой ракеты – одна из пяти приоритетных целей пятилетки в области стратегических вооружений.
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